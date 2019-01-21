Высокинский послал чиновников на рассвете искать замену 024 маршрутке

Вице-мэр по вопросам благоустройства Алексей Бубнов и члены комитета по транспорту провели тест-драйв после отмены 024 маршрутки. В шесть часов утра делегация от мэрии отправилась на Сортировку и Вторчермет , чтобы доехать до центра города с пересадками. Рейд был организован по распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского , сообщили в пресс-службе мэрии.





Чиновники и депутаты выяснили , что интервал движения альтернативных маршрутов составляет 3-5 минут при максимальной наполняемости автобусов в 80%. В трамваях оказалось просторнее — 30-40%. Больших скоплений пассажиров они не заметили. В мэрии обещают продолжить работу по сокращению интервалов движения транспорта. С Сортировки команда мэрии смогла доехать на автобусах 13 , 15 и 014 или на трамваях 10 и 13. Со стороны Вторчермета — на 53 автобусе или на 15 или 25 трамваях.





, которая намечена на 1 июля. У перевозчика закончился контракт на это направление , а мэрия решила его не продлять ( как и маршрут № 04), так как он слишком длинный и дорогой. Маршрут № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках подготовки к транспортной реформекоторая намечена на 1 июля. У перевозчика закончился контракт на это направлениеа мэрия решила его не продлятькак и маршрут № 04), так как он слишком длинный и дорогой.





, что

Инициативная группа горожан собрала подписи за возврат автобуса и отнесла их замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексею Бубнову. Журналистов на эту встречу не допустили. Позже комитет по транспорту заявилчто не рассматривает возможность вернуть 024 маршрутку.



