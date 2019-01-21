Высокинский послал чиновников на рассвете искать замену 024 маршрутке
16:07, 21 Январь 2019
Команда мэрии покаталась на общественном транспорте Сортировки и Вторчермета.
Вице-мэр по вопросам благоустройства Алексей Бубнов и члены комитета по транспорту провели тест-драйв после отмены 024 маршрутки. В шесть часов утра делегация от мэрии отправилась на Сортировку и Вторчермет, чтобы доехать до центра города с пересадками. Рейд был организован по распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сообщили в пресс-службе мэрии.
Чиновники и депутаты выяснили, что интервал движения альтернативных маршрутов составляет 3-5 минут при максимальной наполняемости автобусов в 80%. В трамваях оказалось просторнее — 30-40%. Больших скоплений пассажиров они не заметили. В мэрии обещают продолжить работу по сокращению интервалов движения транспорта. С Сортировки команда мэрии смогла доехать на автобусах 13, 15 и 014 или на трамваях 10 и 13. Со стороны Вторчермета — на 53 автобусе или на 15 или 25 трамваях.
Маршрут № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках подготовки к транспортной реформе, которая намечена на 1 июля. У перевозчика закончился контракт на это направление, а мэрия решила его не продлять (как и маршрут № 04), так как он слишком длинный и дорогой.
Инициативная группа горожан собрала подписи за возврат автобуса и отнесла их замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексею Бубнову. Журналистов на эту встречу не допустили. Позже комитет по транспорту заявил, что не рассматриваетвозможность вернуть 024 маршрутку.
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