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В Екатеринбурге похолодает к середине недели

08:08, 21 Январь 2019
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Фото: pixabay
Низкие температуры захватят уральскую столицу.

Январь, наконец, покажет свой характер. На этой неделе екатеринбуржцев ждет и мороз, и солнце, как в стихотворении Пушкина. А еще ветер и снег, от которого помогут укрыться только теплые дубленки, пуховики и шубы. В какие дни они пригодятся вам больше всего, читайте в нашем прогнозе.

Понедельник, 21 января, пройдет мягко, без перепадов температуры. На столбике термометра будет -9 днем. Небольшие осадки ожидаются рано утром и поздно вечером. Вторник, 22 января, будет снежным, но более теплым. Температура воздуха прогреется до -7, обещают синоптики Gismeteo. Холодать начнет с середины недели. Так, в среду температура будет колебаться от -13 утром и днем до -17 вечером. Зато после обеда выглянет солнце, но это не спасет от холода, потому что южный ветер сменит западный со скоростью до 11 метров в секунду.

В четверг температура пойдет на попятную с -17 до -13, а в пятницу снова разыграется и задержится на -16. Утром и после 17 часов возможен небольшой снег. И опять холодный западный ветер. Но, если правильно одеться, любые морозы и метели будут вам по плечу, поэтому не забудьте достать шерстяные свитера, толстые шапки и варежки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, погода, зима, холод, мороз, синоптики
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