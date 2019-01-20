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Екатеринбург занесло: горожане познакомились с сугробами

21:34, 20 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Последствия снегопада стали разгребать только в девять вечера.
После продолжительного снегопада на улицах Екатеринбурга возникли сугробы. Однако воскресенье спасло город от пробок. Согласно данным Яндекса, вечером загруженность дорог составила только три балла. Проезд затрудняют три ДТП на окраинах города.

Снегоуборочная техника вышла на улицы только около 21:00. Справятся ли рабочие с последствиями снегопада — узнаем утром. ЕТВ будет следить за ситуацией на дорогах. А пока посмотрите на фотографии снежного Екатеринбурга, которые нам прислали читатели.
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В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВВ «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

Айгель Гайсина
Айгель Гайсина

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВВ «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВВ «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

Александр Осипов
Фотограф

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

Александр Осипов

В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.

Фото в тексте: читатели ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , снегопад, уборка снега, мэрия
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