Екатеринбург занесло: горожане познакомились с сугробами
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВВ «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВВ «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВВ «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ
В «Уралуправтодоре» водителей просто попросили запастись терпением и не мешать работе уборочной технике. На федеральные трассы вывели 400 единиц снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию.
Фото в тексте: читатели ЕТВ