Екатеринбург занесло: горожане познакомились с сугробами

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Снегоуборочная техника вышла на улицы только около 21:00. Справятся ли рабочие с последствиями снегопада — узнаем утром. ЕТВ будет следить за ситуацией на дорогах. А пока посмотрите на фотографии снежного Екатеринбурга , которые нам прислали читатели.

После продолжительного снегопада на улицах Екатеринбурга возникли сугробы. Однако воскресенье спасло город от пробок. Согласно данным Яндексавечером загруженность дорог составила только три балла. Проезд затрудняют три ДТП на окраинах города.