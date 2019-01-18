Главная «ЕТВ»НовостиГород

Житель Екатеринбурга заплатит штраф за пинок автобусу 

11:51, 18 Январь 2019
nesortirovannoe_33.jpg
Фото: ЕТВ
Мужчине не понравилось, что его отказались везти бесплатно. 

Транспортная компания Екатеринбурга обратилась в полицию с требованием наказать пассажира, который помял автобус. Мужчина не захотел оплачивать проезд и начал перепалку с кондуктором и водителем. Когда его все же высадили из автобуса, он пнул дверь. От удара у автобуса выпало стекло. После этого хулиган и его друзья сбежали, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдени и выяснили, что автобус избил 28-летний местный житель. Он оправдался тем, что замерз и решил бесплатно проехать пару остановок. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве. За пострадавший автобус ему придется заплатить штраф в тысячу рублей и возместить затраты на ремонт автобуса.

Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Житель Екатеринбурга заплатит штраф за пинок автобусу »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, транспорт, штраф, полиция, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.