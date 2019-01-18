Житель Екатеринбурга заплатит штраф за пинок автобусу 

Транспортная компания Екатеринбурга обратилась в полицию с требованием наказать пассажира, который помял автобус. Мужчина не захотел оплачивать проезд и начал перепалку с кондуктором и водителем. Когда его все же высадили из автобуса, он пнул дверь. От удара у автобуса выпало стекло. После этого хулиган и его друзья сбежали, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдени и выяснили, что автобус избил 28-летний местный житель. Он оправдался тем, что замерз и решил бесплатно проехать пару остановок. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве. За пострадавший автобус ему придется заплатить штраф в тысячу рублей и возместить затраты на ремонт автобуса.