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Солнце покинет Екатеринбург на выходные

08:02, 18 Январь 2019
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Фото: pixabay
Синоптики обещают пасмурные дни, но теплую температуру воздуха.

Предстоящие выходные запомнятся екатеринбуржцам унылой серостью. Мало того, что на улицах снежная грязная каша и гололед, так еще и солнце скроется за облаками. Поэтому погода точно не станет поводом для радости. Хотя один плюс все же есть. И это приятная температура воздуха.

В пятницу, 18 января, будет -7 утром, а после обеда на три градуса Цельсия теплее. Около 20 часов может пойти небольшой снег, говорят синоптики Gismeteo. Скорость юго-западного ветра — 4-9 метров в секунду, к вечеру — 5-12. Суббота продолжит пятничную тенденцию и задержит температуру в -4 до 17 вечера. Далее воздух потеплеет еще на два градуса.

Последний день недели, воскресенье, шокирует нулевой отметкой, хотя к вечеру столбик термометра опустится до -3. После 14 часов пойдет снег и не закончится до ночи. Западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Не распахивайте куртки понапрасну. До весны далеко.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , синоптики, зима, погода, Екатеринбург
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