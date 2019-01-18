Солнце покинет Екатеринбург на выходные

Предстоящие выходные запомнятся екатеринбуржцам унылой серостью. Мало того, что на улицах снежная грязная каша и гололед, так еще и солнце скроется за облаками. Поэтому погода точно не станет поводом для радости. Хотя один плюс все же есть. И это приятная температура воздуха.

В пятницу, 18 января, будет -7 утром, а после обеда на три градуса Цельсия теплее. Около 20 часов может пойти небольшой снег, говорят синоптики Gismeteo. Скорость юго-западного ветра — 4-9 метров в секунду, к вечеру — 5-12. Суббота продолжит пятничную тенденцию и задержит температуру в -4 до 17 вечера. Далее воздух потеплеет еще на два градуса.

Последний день недели, воскресенье, шокирует нулевой отметкой, хотя к вечеру столбик термометра опустится до -3. После 14 часов пойдет снег и не закончится до ночи. Западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Не распахивайте куртки понапрасну. До весны далеко.