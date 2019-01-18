Мэрия Екатеринбурга отказалась возвращать 024 маршрутку
10:57, 18 Январь 2019
Инициативные группы горожан не смогли добиться отмены непопулярного решения.
Глава комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов заявил, что речь о том, чтобы вернуть 024 маршрут, не идет. Накануне, 17 января, к замглавы администрации Алексею Бубнову обратились несколько инициативных групп горожан, которые просили снова запустить направление. Но мэрия настаивает на своей точке зрения: маршрут слишком длинный, есть много дублирующих его направлений, поэтому он не нужен городу.
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Сравниваем цены.
Игорь Федотов
глава комитета по транспорту, организации дорожного движения
Анализ производился достаточно долго. Мы прорабатывали большой пласт информации — и социальную нагрузку, и пассажиропоток. Так что отмена 024 маршрутки не была необдуманным решением.
Автобус № 024 отменили с 1 января 2019 года, когда у перевозчика, компании «Пегас», закончился договор на работу по направлению. Особенно серьезно это отразилось на жителях Вторчермета и Старой Сортировки. Они начали собирать подписи под петицией за возвращение 024 маршрутки. Основная претензия к мэрии — слишком большие интервалы между автобусами, которые ездят вместо 024 маршрутки.
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