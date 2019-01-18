Мэрия Екатеринбурга отказалась возвращать 024 маршрутку

Глава комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов заявил , что речь о том , чтобы вернуть 024 маршрут , не идет. Накануне , 17 января , к замглавы администрации Алексею Бубнову обратились несколько инициативных групп горожан , которые просили снова запустить направление. Но мэрия настаивает на своей точке зрения: маршрут слишком длинный , есть много дублирующих его направлений , поэтому он не нужен городу.

