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«Две пересадки — это норма»: мэрия предсказала Екатеринбургу будущее

16:55, 18 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Транспортная реформа сделает поездки по уральской столице несколько дискомфортными.
И.о. главы комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов рассказал в эфире ЕТВ, что две пересадки для города размера Екатеринбурга — это социальный стандарт, утвержденный федеральным законом. Горожане почувствуют на себе действие этого стандарта после того, как наступит транспортная реформа. Она намечена на 1 июля.

Вопрос о пересадках вновь стал актуальным после того, как с 1 января 2019 года в Екатеринбурге перестал ездить 024 автобус. У перевозчика закончился контракт, и мэрия решила отказаться от направления вовсе — тем более, что этот маршрут дублируют другие автобусы и трамваи. Но интервал их движения не устраивает жителей Сортировки и Вторчермета, из-за этого люди вынуждены дожидаться транспорта дольше, чем это было, когда ездила 024-я.

Инициативная группа горожан собрала подписи за возврат автобуса и отнесла их замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексею Бубнову. Журналистов на эту встречу не допустили. Позже комитет по транспорту заявил, что не рассматривает возможность вернуть 024 маршрутку.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, Игорь Федотов
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