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Вопрос о пересадках вновь стал актуальным после того , как с 1 января 2019 года в Екатеринбурге перестал ездить 024 автобус. У перевозчика закончился контракт , и мэрия решила отказаться от направления вовсе — тем более , что этот маршрут дублируют другие автобусы и трамваи. Но интервал их движения не устраивает жителей Сортировки и Вторчермета , из-за этого люди вынуждены дожидаться транспорта дольше , чем это было , когда ездила 024-я.





, что Инициативная группа горожан собрала подписи за возврат автобуса и отнесла их замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексею Бубнову. Журналистов на эту встречу не допустили. Позже комитет по транспорту заявилчто не рассматривает возможность вернуть 024 маршрутку.