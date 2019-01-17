Ученые попросили екатеринбуржцев пересчитать оставшихся уток

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Специалисты рекомендуют фотографировать уток и потом на снимках отмечать точками отдельных птиц. Особенно важно зафиксировать тех пернатых , которые отличаются от обычных крякв.





, погоду в момент наблюдения , координаты или ближайший ориентир ( адрес) места расположения стаи , число птиц в стае , количество самцов и самок. Сведения о птицах нужно выслать по адресу falcoperegrine@mail.ru . В письме укажите время и дату учётапогоду в момент наблюдениякоординаты или ближайший ориентирадрес) места расположения стаичисло птиц в стаеколичество самцов и самок.





ЕТВ подробно разбирал вопрос екатеринбургских уток — почему они не улетают на юг? Чем их кормят? Можно ли их есть? Читайте здесь

Орнитологи УрФУ попросили жителей ЕкатеринбургаНижнего Тагила и других городов области пересчитать оставшихся зимовать уток. Любой желающий может прийти в ближайшие выходные на незамерзающие участки водоемов и зафиксировать стаи птиц.