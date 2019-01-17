Ученые попросили екатеринбуржцев пересчитать оставшихся уток
14:52, 17 Январь 2019
В ближайшие выходные, 19-20 января, волонтеры отправятся на Городской пруд.
Орнитологи УрФУ попросили жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов области пересчитать оставшихся зимовать уток. Любой желающий может прийти в ближайшие выходные на незамерзающие участки водоемов и зафиксировать стаи птиц.
Специалисты рекомендуют фотографировать уток и потом на снимках отмечать точками отдельных птиц. Особенно важно зафиксировать тех пернатых, которые отличаются от обычных крякв.
Сведения о птицах нужно выслать по адресу falcoperegrine@mail.ru. В письме укажите время и дату учёта, погоду в момент наблюдения, координаты или ближайший ориентир (адрес) места расположения стаи, число птиц в стае, количество самцов и самок.
ЕТВ подробно разбирал вопрос екатеринбургских уток — почему они не улетают на юг? Чем их кормят? Можно ли их есть? Читайте здесь.
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