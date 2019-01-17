Мэрия Екатеринбурга втрое увеличила сумму на ремонт труб

Администрация Екатеринбурга выделит 150 тысяч рублей на ремонт трубопроводов в 2019 году. Деньги из бюджета получит «Водоканал». Модернизировать будут водоотводы больших диаметров — от 500 миллиметров, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии города.

Рабочие обновят сети на семи улицах Екатеринбурга: Росточная, Сиреневый бульвар, Белинского, Академической, Щербакова, Малышева и Народного Фронта. Также они продолжат строить централизованную канализацию на Феофанова и Удельной.

В прошлом году екатеринбургская мэрия выделила из бюджета на ремонт труб 56 миллионов. Почему в уральской столице постоянные коммунальные аварии, ЕТВ рассказывал осенью.