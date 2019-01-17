Екатеринбургские льготники будут платить за проезд на 19 рублей больше

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Постановление подписано сегодня , 17 января , но « распространяет свое действие на отношения , возникшие с 01.01.2019», говорится в тексте документа , опубликованном на официальном портале мэрии.





, если у них есть именная Екарта с подтвержденным правом платить за проезд меньше. Почему стоимость проездных для льготников постоянно дорожает , ЕТВ объяснял Льготный проезд для горожан возможен только в случаеесли у них есть именная Екарта с подтвержденным правом платить за проезд меньше. Почему стоимость проездных для льготников постоянно дорожаетЕТВ объяснял здесь

Пассажиры с льготами будут покупать проездные дороже на 19 рублей. Согласно постановлениюподписанному главой Екатеринбурга Александром Высокинскимстоимость месячного абонемента будет составить 469 рублей вместо нынешних 450.