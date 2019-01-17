Екатеринбургские льготники будут платить за проезд на 19 рублей больше
15:52, 17 Январь 2019
Постановление подписал мэр Александр Высокинский.
Пассажиры с льготами будут покупать проездные дороже на 19 рублей. Согласно постановлению, подписанному главой Екатеринбурга Александром Высокинским, стоимость месячного абонемента будет составить 469 рублей вместо нынешних 450.
Постановление подписано сегодня, 17 января, но «распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019», говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале мэрии.
Льготный проезд для горожан возможен только в случае, если у них есть именная Екарта с подтвержденным правом платить за проезд меньше. Почему стоимость проездных для льготников постоянно дорожает, ЕТВ объяснял здесь.
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