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В Екатеринбурге отреставрируют сквер «Первых строителей МЖК»

08:36, 16 Январь 2019
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Власти готовы потратить на парк 450 тысяч рублей.

Екатеринбургская мэрия ищет подрядчика, который отреставрирует сквер «Первых строителей МЖК», расположенный на ЖБИ за КОСКом Россия. За разработку эскизов и документов мэрия города заплатит 450 тысяч рублей, сообщают в условиях контракта, опубликованных на сайте госзакупок.

Эскизный проект предполагает два и более вариантов планировок в летнем и зимнем виде, жилую застройку (в пяти-шести ракурсах), а также пояснительную записку, в которую входят площадки и тротуары с учетом площади и покрытия. В проекте обязательно должны быть зона тихого отдыха, интеллектуальных игр типа шахматы и шашки, малые архитектурные формы, детская площадка с резиновым покрытием площадью 330 квадратов, спортивная зона с тренажерами и навесом в 80 квадратных метров и еще одна площадка для воркаута около 100 квадратов. Кроме того, подрядчик обязан разработать план по озеленению парка.

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Контракт будет действовать в течение 70 дней с момента подписания. Последний срок подачи заявок на участие в аукционе — 17 января.

Напомним, что благоустройство территории ждет также сквер у Театра драмы. В октябре там высадили деревья. Также в 2019 году строители сделают художественное оформление, озеленение и установку ротонд в сквере за Театром оперы и балета в Екатеринбурге.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, госзакупки, благоустройство, сквер, парк, Ремонт
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