В Екатеринбурге отреставрируют сквер «Первых строителей МЖК»

Екатеринбургская мэрия ищет подрядчика, который отреставрирует сквер «Первых строителей МЖК», расположенный на ЖБИ за КОСКом Россия. За разработку эскизов и документов мэрия города заплатит 450 тысяч рублей, сообщают в условиях контракта, опубликованных на сайте госзакупок.

Эскизный проект предполагает два и более вариантов планировок в летнем и зимнем виде, жилую застройку (в пяти-шести ракурсах), а также пояснительную записку, в которую входят площадки и тротуары с учетом площади и покрытия. В проекте обязательно должны быть зона тихого отдыха, интеллектуальных игр типа шахматы и шашки, малые архитектурные формы, детская площадка с резиновым покрытием площадью 330 квадратов, спортивная зона с тренажерами и навесом в 80 квадратных метров и еще одна площадка для воркаута около 100 квадратов. Кроме того, подрядчик обязан разработать план по озеленению парка.