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Окраины Екатеринбурга стали самыми популярными для покупки квартир

11:08, 16 Январь 2019
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Чаще всего первичное и вторичное жилье покупали на Уктусе, Старой Сортировке и ЖБИ.

Екатеринбуржцы все чаще выбирают для жилья не центр города, а отдаленные районы. Самыми популярными в 2018 году оказались улица Рощинская на Уктусе (1100 квартир), Техническая на Старой Сортировке (656 квартир) и улица 40-летия Комсомола на ЖБИ (599 квартир), посчитали аналитики сайта недвижимости N1.RU.

Также в десятку часто выбираемых для жизни мест входят Ботаника, Эльмаш, Компрессорный, ВИЗ, Широкая речка, Академический, Новая Сортировка. Особенно активно покупали квартиры на Куйбышева рядом с Шарташским рынком и Латвийской на Компрессорном. Количество предложений на этих улицах превысило половину от всех квартир, которые продавали в этом микрорайоне. Кроме того, отличился дом на Соболева, 19. Там в прошлом году предлагали приобрести 300 квартир.

Самыми дорогими стали квадратные метры на улице Бориса Ельцина. Там средняя стоимость одного квадрата жилья составила 103,7 тысячи рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Уктус, сортировка, ЖБИ, аналитика, покупка жилья, жилье, Екатеринбург
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