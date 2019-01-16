Окраины Екатеринбурга стали самыми популярными для покупки квартир

Екатеринбуржцы все чаще выбирают для жилья не центр города, а отдаленные районы. Самыми популярными в 2018 году оказались улица Рощинская на Уктусе (1100 квартир), Техническая на Старой Сортировке (656 квартир) и улица 40-летия Комсомола на ЖБИ (599 квартир), посчитали аналитики сайта недвижимости N1.RU.

Также в десятку часто выбираемых для жизни мест входят Ботаника, Эльмаш, Компрессорный, ВИЗ, Широкая речка, Академический, Новая Сортировка. Особенно активно покупали квартиры на Куйбышева рядом с Шарташским рынком и Латвийской на Компрессорном. Количество предложений на этих улицах превысило половину от всех квартир, которые продавали в этом микрорайоне. Кроме того, отличился дом на Соболева, 19. Там в прошлом году предлагали приобрести 300 квартир.

Самыми дорогими стали квадратные метры на улице Бориса Ельцина. Там средняя стоимость одного квадрата жилья составила 103,7 тысячи рублей.