Главная «ЕТВ»НовостиГород

Куйвашев вступился за зарплату Высокинского

13:27, 16 Январь 2019
image.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор поддержал мэра Екатеринбурга, который пытался повысить оклад себе и чиновникам.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который хотел поднять зарплаты себе и чиновникам.
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Я Александра Геннадьевича поддерживаю. Нужно решать вопросы заработных плат специалистов. Так устроено законодательство, что без подъема своей зарплаты, он не может поднять зарплату людям. Он готов сделать так, чтобы оставить себе так, как есть, а людям — поднять. Но закон этого не дает. Людям нужно кормить детей. За 15-20 тысяч рублей вряд ли кто-то пойдет работать… Вернее, пойдут, но сами знаете, для чего.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев добавил, что вопрос был в форме постановки вопроса. «Нужно было сначала посоветоваться с людьми и федеральным центром. Но проблема есть, и ее надо решать. Высокинский решил сразу решить все вопросы, но так не получилось. Вопрос требует дополнительного обсуждения и совета с людьми», — подчеркнул глава региона.

В декабре 2018 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали предложение увеличить зарплату мэру, чиновникам и депутатам. В проекте прописали огромные премии, размером в 280% оклада. В этот же день секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал отменить решение екатеринбургских депутатов, назвав его выходящим за рамки морального понимания. Политсовет свердловского отделения «Единой России» также рекомендовал гордуме отказаться от необоснованных трат. В итоге инициативу свернули.

«Стенограффия» вышла за пределы Екатеринбурга
Авторы:
Мария ВойнаковаМихаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Куйвашев вступился за зарплату Высокинского»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева