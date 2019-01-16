Куйвашев вступился за зарплату Высокинского
13:27, 16 Январь 2019
Губернатор поддержал мэра Екатеринбурга, который пытался повысить оклад себе и чиновникам.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который хотел поднять зарплаты себе и чиновникам.
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Я Александра Геннадьевича поддерживаю. Нужно решать вопросы заработных плат специалистов. Так устроено законодательство, что без подъема своей зарплаты, он не может поднять зарплату людям. Он готов сделать так, чтобы оставить себе так, как есть, а людям — поднять. Но закон этого не дает. Людям нужно кормить детей. За 15-20 тысяч рублей вряд ли кто-то пойдет работать… Вернее, пойдут, но сами знаете, для чего.
Евгений Куйвашев добавил, что вопрос был в форме постановки вопроса. «Нужно было сначала посоветоваться с людьми и федеральным центром. Но проблема есть, и ее надо решать. Высокинский решил сразу решить все вопросы, но так не получилось. Вопрос требует дополнительного обсуждения и совета с людьми», — подчеркнул глава региона.
В декабре 2018 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали предложение увеличить зарплату мэру, чиновникам и депутатам. В проекте прописали огромные премии, размером в 280% оклада. В этот же день секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал отменить решение екатеринбургских депутатов, назвав его выходящим за рамки морального понимания. Политсовет свердловского отделения «Единой России» также рекомендовал гордуме отказаться от необоснованных трат. В итоге инициативу свернули.
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