Куйвашев вступился за зарплату Высокинского

Я Александра Геннадьевича поддерживаю. Нужно решать вопросы заработных плат специалистов. Так устроено законодательство , что без подъема своей зарплаты , он не может поднять зарплату людям. Он готов сделать так , чтобы оставить себе так , как есть , а людям — поднять. Но закон этого не дает. Людям нужно кормить детей. За 15-20 тысяч рублей вряд ли кто-то пойдет работать… Вернее , пойдут , но сами знаете , для чего.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области