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Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге приостановил работу

10:39, 16 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
До 31 января 2019 года там будет идти ремонт.

Кинотеатр «Колизей» закрылся на ремонт. Любители фильмов не смогут посещать культурное учреждение до 31 января, сообщают на сайте кинотеатра. Но срок открытия только предположили, значит, ремонт еще может затянуться.

Напомним, в августе руководство «Колизея» искало подрядчика, который отремонтирует крышу старого кинотеатра. За крышу победителю аукциона предложили 2,3 миллиона. В марте «Колизей» ждал ремонт фасадов, который закончился неудачно. У кинотеатра возникли претензии к качеству работ: строители только покрасили фасады, оставив при этом провода и старую подсветку. Руководство отказалось платить за ремонт.

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В конце лета директор «Колизея» Сергей Федяков рассказал ЕТВ, каким он видит обновленный кинотеатр. Управляющий заявил, что в фойе здания будет теплый пол, а посетители учреждения сядут за круглые столики с лампой. Это создаст атмосферу ретро-футуризма.

Также пять дней назад директор двух кинотеатров «Салют» и «Колизей» Сергей Федяков уволился. В администрации Екатеринбурга сообщили, что управляющий написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначили Федора Кириллова. Он рассказал ЕАН, что работы по ремонту «Колизея» планируется завершить как можно скорее: «Если получится, откроем кинотеатр раньше запланированного срока. А пока сотрудники будут работать в Салюте“, на проектах по арт-хаусу».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Колизей, Ремонт, кинотеатр "Колизей", кинотеатр, Сергей Федяков
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