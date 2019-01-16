Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге приостановил работу

Кинотеатр «Колизей» закрылся на ремонт. Любители фильмов не смогут посещать культурное учреждение до 31 января, сообщают на сайте кинотеатра. Но срок открытия только предположили, значит, ремонт еще может затянуться.

Напомним, в августе руководство «Колизея» искало подрядчика, который отремонтирует крышу старого кинотеатра. За крышу победителю аукциона предложили 2,3 миллиона. В марте «Колизей» ждал ремонт фасадов, который закончился неудачно. У кинотеатра возникли претензии к качеству работ: строители только покрасили фасады, оставив при этом провода и старую подсветку. Руководство отказалось платить за ремонт.