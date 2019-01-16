Фонд Шахрина и Окунева ищет архитекторов, чтобы благоустроить Ленина

Весной мы планируем провести открытый конкурс уже по отбору исполнителя собственно « проектных работ». Но чтобы этот конкурс прошел максимально эффективно , нужно сделать ряд подготовительных работ. Заявки принимаются до 23 января 2019 года.

Надежда Абакумова, юрист