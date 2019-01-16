Фонд Шахрина и Окунева ищет архитекторов, чтобы благоустроить Ленина
17:37, 16 Январь 2019
«Город может» хочет преобразить главную улицу Екатеринбурга.
Фонд «Город может», который создали Владимир Шахрин и Юрий Окунев, объявил открытый конкурс для предпроектного исследования проспекта Ленина от Восточной до Гагарина. Главная цель — «сформировать задание на проектирование благоустройства». Об этом в своем Facebook написала представительница фонда Надежда Абакумова, уточнив, что «Город может» ищет архитекторов, урбанистов, градостроителей и историков.
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Весной мы планируем провести открытый конкурс уже по отбору исполнителя собственно «проектных работ». Но чтобы этот конкурс прошел максимально эффективно, нужно сделать ряд подготовительных работ. Заявки принимаются до 23 января 2019 года.
Фонд содействия благоустройству Екатеринбурга «Город может» летом 2018 года создали музыкант Владимир Шахрин и предприниматель Юрий Окунев. О своем желании преобразить проспект Ленина — в частности, засадить «европейскими» газонами — единомышленники сообщили в эфире ЕТВ.
А в августе «Город может» благоустроил территорию возле «Коляда-театра». Николай Коляда остался доволен новым газоном.
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