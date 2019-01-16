Евгений Куйвашев хочет заполучить цирк в областную собственность
14:15, 16 Январь 2019
Ранее с таким предложением выходили депутаты свердловского Заксобрания.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев хочет, чтобы екатеринбургский цирк передали в региональную собственность. Сейчас, напомним, культурное учреждение отчитывается перед федеральной властью.
«Я несколько раз обращался с просьбой передачи цирка в областную собственность. Но у минкульта есть недоговорённости с нынешним руководством [цирка]. Думаю, что эти недоговоренности [вскоре] станут договоренностями. Нам было бы легче управлять цирком и содержать его. Он очень важен для нас. Через цирковое искусство дети познают мир», — сказал Евгений Куйвашев.
Ранее группа из 17 депутатов свердловского Заксобрания вышла с инициативой — передать екатеринбургский цирк в региональное подчинение. «Наше видение однозначно — цирк надо передавать Свердловской области. Такая практика уже есть в нескольких городах. У меня на руках более тысячи подписей различных ветеранских организаций, которые за это решение», — рассказывал ЕТВ депутат свердловского парламента Вячеслав Вегнер.
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