«Думаем о метро»: Куйвашев рассказал о строительстве ЭКСПО-парка
12:48, 16 Январь 2019
Глава региона заявил, что проект подземки уже начали реализовывать.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на большой пресс-конференции заявил, что проект ЭКСПО-парка будет реализован.
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Запланировали средства на подвод инженерных сетей в ту сторону и расчеты нагрузки. Вместе с мэром Александром Высокинским уже дали поручение распечатать территорию. Изменится подходы к градостроительству. ЭКСПО подразумевало выставочные площади. Поэтому реперные точки лягут в реализацию проекта «Умный город».
Про строительство метро, которое обещали в случае победе заявки на ЭКСПО и продолжают обещать сейчас, Евгений Куйвашев сказал одну фразу: «Мы начали работу над реализацией проекта строительства метро в ту сторону. И не только в ту сторону».
Напомним, после того, как в гонке за ЭКСПО-2025 победила Осака, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что площадь в 500 гектаров пустовать не будет. Градоначальник говорил, что на ВИЗе проектируют новый городской район с жилой застройкой и павильонами.
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