«Думаем о метро»: Куйвашев рассказал о строительстве ЭКСПО-парка

Напомним, после того, как в гонке за ЭКСПО-2025 победила Осака, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что площадь в 500 гектаров пустовать не будет. Градоначальник говорил, что на ВИЗе проектируют новый городской район с жилой застройкой и павильонами.