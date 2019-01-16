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Депутат гордумы Екатеринбурга разбил аргументы за отмену 024 маршрутки

11:48, 16 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Дмитрий Сергин настаивает, что права екатеринбуржцев были нарушены.

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин снова раскритиковал отмену 024 маршрутки в своем Facebook. Политик ответил на выступление председателя комитета по транспорту Игоря Федотова по радио «Город FM».

Дмитрий Сергин заявил, что транспортная доступность до остановки от квартиры или работы должна быть не более 400 метров. Политик посетовал, что после отмены маршрута № 024 это правило не соблюдается: «Энергетический техникум и общежития экономического университета до остановок транспорта действующей маршрутной сети располагаются значительно дальше этого норматива», — сказал Дмитрий Сергин.

Депутат гордумы отметил, что начало и окончание работы действующих маршрутов не будут корректировать под график отмененного 024. «Те, кто пользовался данным видом транспорта в ранние и поздние часы больше не смогут этого сделать», — с горечью написал Дмитрий Сергин. По его словам, действующая сеть также не позволяет напрямую добраться с улицы Умельцев до поликлиники на Селькоровской, до детских садов № 528, №463, №131, до школ № 44, 2№ 1 и музыкальной школы № 8. «Поездка с пересадками к этим объектам будет выглядеть, например, как дорога с Ботаники до Центра через Уралмаш», — заключил Сергин.

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Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Все это говорит о недоступности общественного транспорта в огромном микрорайоне и невозможности отмены маршрута 024 […] Когда отменяется маршрут дублирующий действующую транспортную сеть на 80-99% — это можно расценить как оптимизацию. А когда отменяется маршрут дублирующий оставшиеся потоки общественного транспорта на 30%, то это ущемление прав граждан.
Дмитрий Сергин
15 января в эфире радио «Город FM» председатель комитета по транспорту Екатеринбурга Игорь Федотов доказывал, что отмена маршрутов 04 и 024 пошла на пользу городу. Ранее депутат гордумы Дмитрий Сергин уже критиковал данное решение. «Транспортная реформа началась с конца. Телега встала впереди лошади. Забота“ о горожанах началась с отмены 024 маршрутки, а не с создания условий для транспортных реформ», — говорил Сергин.

Маршрут № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках подготовки к транспортной реформе, которая намечена на 1 июля. У перевозчика закончился контракт на это направление, а мэрия решила его не продлять (как и маршрут № 04), так как он слишком длинный и дорогой. № 024 дублируют несколько других маршрутов, в том числе трамвайный. Горожанам это не понравилось.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, транспортная реформа, Екатеринбург, гордума
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