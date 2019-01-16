Депутат гордумы Екатеринбурга разбил аргументы за отмену 024 маршрутки

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин снова раскритиковал отмену 024 маршрутки в своем Facebook. Политик ответил на выступление председателя комитета по транспорту Игоря Федотова по радио «Город FM».

Дмитрий Сергин заявил, что транспортная доступность до остановки от квартиры или работы должна быть не более 400 метров. Политик посетовал, что после отмены маршрута № 024 это правило не соблюдается: «Энергетический техникум и общежития экономического университета до остановок транспорта действующей маршрутной сети располагаются значительно дальше этого норматива», — сказал Дмитрий Сергин.

Депутат гордумы отметил, что начало и окончание работы действующих маршрутов не будут корректировать под график отмененного 024. «Те, кто пользовался данным видом транспорта в ранние и поздние часы больше не смогут этого сделать», — с горечью написал Дмитрий Сергин. По его словам, действующая сеть также не позволяет напрямую добраться с улицы Умельцев до поликлиники на Селькоровской, до детских садов № 528, №463, №131, до школ № 44, 2№ 1 и музыкальной школы № 8. «Поездка с пересадками к этим объектам будет выглядеть, например, как дорога с Ботаники до Центра через Уралмаш», — заключил Сергин.