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Бизнес-центр «Рубин» снова лишили исторической вывески

18:03, 16 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Топонимика торжествовала всего три месяца.
Бизнес-центра «Рубин» на Малышева, 44 снова лишили исторической надписи. Сегодня буквы, которые остались после окончания рекламного контракта с «Брусникой» демонтировали с крыши здания. Обитель ЕТВ побыла собой только три месяца — до того момента, как договор перестал действовать.

Дом быта «Рубин» построили в 1964 году. Тогда же на крыше появилась и вывеска: «бытовой РУБИН комбинат». В начале 2000-х годов здание разобрали на офисы, но название уже закрепилось в народе, в топонимике города. Поэтому буквы «Брусника» на крыше многие екатеринбуржцы восприняли в штыки. Как посягательство на память своей юности. Рекламу строительной компании установили на крыше бизнес-центра в 2016 году, но через два года переставили буквы и сложили их в «Рубин».


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Сейчас здание выглядит так

Фото: ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, БЦ Рубин, Рубин, бизнес-центр, Брусника
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