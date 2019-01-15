В Екатеринбурге за ЭКСПО-центром построят дорогу за 407 миллионов

Администрация Екатеринбурга ищет компанию, которая спроектирует и построит улично-дорожную сеть за ЭКСПО-центром. За работу она готова заплатить 407,9 миллиона рублей, значится в документах на госзакупках.

Подрядчику придется благоустроить два участка: по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара и самого бульвара от Новокольцовской до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Протяженность первого участка — 1439,9 метра, второго — 803,66 метра. Заказчик указал, что дорога должна быть облегченной, а также отметил ширину дороги и количество полос. В случае с Новокольцовской ширина полос будет четыре метра, на Александровском бульваре — 3,5 метра. На каждой дороге по две полосы движения.