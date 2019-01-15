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В Екатеринбурге за ЭКСПО-центром построят дорогу за 407 миллионов

09:02, 15 Январь 2019
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Фото: pixabay
Городская мэрия ищет подрядчика, который возьмется за дело.

Администрация Екатеринбурга ищет компанию, которая спроектирует и построит улично-дорожную сеть за ЭКСПО-центром. За работу она готова заплатить 407,9 миллиона рублей, значится в документах на госзакупках.

Подрядчику придется благоустроить два участка: по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара и самого бульвара от Новокольцовской до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Протяженность первого участка — 1439,9 метра, второго — 803,66 метра. Заказчик указал, что дорога должна быть облегченной, а также отметил ширину дороги и количество полос. В случае с Новокольцовской ширина полос будет четыре метра, на Александровском бульваре — 3,5 метра. На каждой дороге по две полосы движения.

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Фото: проектная документация

Победителя аукциона определят четвертого февраля. Действовать контракт будет до 31 декабря 2019 года, но, если подрядчик не успеет к сроку, ему все равно придется закончить работу.

ЕТВ рассказывал, как устроен конгресс-холл Екатеринбурга, который должны построить к июлю 2019 года. В план благоустройства входит и дорога за ЭКСПО-центром.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Экспо-центр, дороги, строительство, Администрация Екатеринбурга, госзакупки
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