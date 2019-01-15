В Екатеринбурге появится консульство Сербии
14:52, 15 Январь 2019
Город хочет «укрепить отношения по линии славянского братства».
В Екатеринбурге откроют консульство Сербии, рассказал ЕТВ источник в городской мэрии. «Есть понимание и желание закрепить отношения по линии славянского братства», — отметил он.
«Это связано с тем, что в Екатеринбурге будет новая стратегия развития, упор в ней будет сделан „на создание многослойный системы туризма“. И одним из ее направлений станет развитие отношений со странами, поддержавшими Екатеринбург в голосовании за ЭКСПО», — добавил источник.
Кстати, 16 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправится в Сербию в составе официальной делегации, которую возглавит президент РФ Владимир Путин.
В Екатеринбурге работают 16 генеральных и 11 почетных консульств, а также 15 визовых центров.
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