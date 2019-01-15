В Екатеринбурге перекрыли улицу Дальневосточную из-за ливневки
11:57, 15 Январь 2019
Автомобилистам придется объезжать участок полтора месяца.
Строители на полтора месяца закрыли движение на участке улицы Дальневосточной в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Специалисты будут прокладывать ливневую канализацию от дома № 1а по Дальневосточной до площади Жуковского. Автомобилистам придется до 22 февраля объезжать закрытый отрезок — по улицам Походной, Шишимской, Гастелло, а также по переулкам Короткому, Каслинскому и улице Благодатской,
«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам, и какие трудовые права женщин у нас
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.