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В Екатеринбурге перекрыли улицу Дальневосточную из-за ливневки

11:57, 15 Январь 2019
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Фото: архив ЕТВ
Автомобилистам придется объезжать участок полтора месяца.
Строители на полтора месяца закрыли движение на участке улицы Дальневосточной в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты будут прокладывать ливневую канализацию от дома № 1а по Дальневосточной до площади Жуковского. Автомобилистам придется до 22 февраля объезжать закрытый отрезок — по улицам Походной, Шишимской, Гастелло, а также по переулкам Короткому, Каслинскому и улице Благодатской,


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, улица Дальневосточная, перекрытия
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