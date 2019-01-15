В Екатеринбурге перекрыли улицу Дальневосточную из-за ливневки





Автомобилистам придется до 22 февраля объезжать закрытый отрезок — по улицам Походной , Шишимской , Гастелло , а также по переулкам Короткому , Каслинскому и улице Благодатской ,

Специалисты будут прокладывать ливневую канализацию от дома № 1а по Дальневосточной до площади Жуковского.

Строители на полтора месяца закрыли движение на участке улицы Дальневосточной в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.