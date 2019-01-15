Мэрия Екатеринбурга решила подмять под себя городские медиаресурсы
17:24, 15 Январь 2019
Телеканал, газету и радиостанцию объединят в муниципальный холдинг.
Мэрия Екатеринбурга решила создать свой медиахолдинг, в который войдут газета, сайт, радиостанция и продакшн-студия, которая займется производством видеороликов. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с собственниками СМИ, которые не принадлежат администрации. Это газета «Вечерний Екатеринбург» и телекомпания «Студия 41», — сообщил вице-мэр по информационной политике Анатолий Гагарин. Вопрос обещают урегулировать до конца января 2019 года.
В медиахолдинг также войдет газета «Екатеринбургский вестник», которую учредил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В ней будут печатать официальные документы администрации, которые не имеют юридической силы без публикации. Тендер на публикацию официальной информации мэрии 20 лет подряд выигрывала газета «Вечерний Екатеринбург». После учреждения нового СМИ, газета лишилась основного источника финансирования. Чтобы сохранить издание, пришлось сократить штат сотрудников и тираж.
Мэрия также заключит договор на съемки программы «Открытая студия». Пока что победителем конкурса на сайте госзакупок значится ТК «Резонанс». У администрации есть десять дней, чтобы проверить, соответствует ли данная телекомпания всем требованиям.
«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».