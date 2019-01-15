Мэрия Екатеринбурга решила подмять под себя городские медиаресурсы

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« », которую учредил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В ней будут печатать официальные документы администрации , которые не имеют юридической силы без публикации. Тендер на публикацию официальной информации мэрии 20 лет подряд выигрывала газета « Вечерний Екатеринбург». После учреждения нового СМИ , газета лишилась основного источника финансирования. Чтобы сохранить издание , пришлось сократить штат сотрудников и тираж. В медиахолдинг также войдет газета Екатеринбургский вестник », которую учредил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В ней будут печатать официальные документы администрациикоторые не имеют юридической силы без публикации. Тендер на публикацию официальной информации мэрии 20 лет подряд выигрывала газетаВечерний Екатеринбург». После учреждения нового СМИгазета лишилась основного источника финансирования. Чтобы сохранить изданиепришлось сократить штат сотрудников и тираж.

Мэрия также заключит договор на съемки программы « Открытая студия». Пока что победителем конкурса на сайте госзакупок значится ТК « Резонанс». У администрации есть десять дней , чтобы проверить , соответствует ли данная телекомпания всем требованиям.

Мэрия Екатеринбурга решила создать свой медиахолдингв который войдут газетасайтрадиостанция и продакшн-студиякоторая займется производством видеороликов. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с собственниками СМИкоторые не принадлежат администрации. Это газетаВечерний Екатеринбург» и телекомпанияСтудия 41», — сообщил вице-мэр по информационной политике Анатолий Гагарин. Вопрос обещают урегулировать до конца января 2019 года.