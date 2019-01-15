Мэрия Екатеринбурга отвергла идею возвращения 024 маршрутки

В мэрии Екатеринбурга настаивают, что отмена маршрутов № 04 и № 024 пошла городу на пользу. Об этом в эфире радиостанции «Город FM» заявил председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.

«Маршрут № 04 на 99% дублировался автобусом № 25. А маршрут 024 — где-то на 25%, где-то на 30-40% — пятью маршрутами. Говорят, что нельзя уехать со Второй Новосибирской в центр города… У нас оттуда идет четыре трамвая, еще два — с Титова. Трамвай — это сегодня основа нашей транспортной сети», — сказал чиновник.



Игорь Федотов также рассказал, что администрация продолжает собирать отзывы горожан, чтобы, возможно, как-то скорректировать работу транспортной сети. Но пока, по словам чиновника, поводов для изменений не было.

