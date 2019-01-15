Мэрия Екатеринбурга отвергла идею возвращения 024 маршрутки
18:55, 15 Январь 2019
Глава комитета по транспорту Игорь Федотов заявил, что отмена автобуса принесла лишь единичные трудности.
В мэрии Екатеринбурга настаивают, что отмена маршрутов № 04 и № 024 пошла городу на пользу. Об этом в эфире радиостанции «Город FM» заявил председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.
«Маршрут № 04 на 99% дублировался автобусом № 25. А маршрут 024 — где-то на 25%, где-то на 30-40% — пятью маршрутами. Говорят, что нельзя уехать со Второй Новосибирской в центр города… У нас оттуда идет четыре трамвая, еще два — с Титова. Трамвай — это сегодня основа нашей транспортной сети», — сказал чиновник.
Игорь Федотов также рассказал, что администрация продолжает собирать отзывы горожан, чтобы, возможно, как-то скорректировать работу транспортной сети. Но пока, по словам чиновника, поводов для изменений не было.
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Игорь Федотов
глава комитета по транспорту, организации дорожного движения
Если у людей возникают какие-то проблемы, хочется, чтобы они высказывались в конкретном виде. Надо сказать, что у нас есть поликлиника на Вторчермете, с которой, после отмены 024 маршрута, была нарушена связь. Будем думать, как решить проблему. Но это единичный случай.
Маршрут № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках подготовки к транспортной реформе, которая намечена на 1 июля. У перевозчика закончился контракт на это направление, а мэрия решила его не продлять (как и маршрут № 04), так как он слишком длинный и дорогой. № 024 дублируют несколько других маршрутов, в том числе трамвайный. Горожанам это не понравилось. Депутат гордумы Дмитрий Сергин также раскритиковал данное решение в своем Facebook. «Транспортная реформа началась с конца. Телега встала впереди лошади. „Забота“ о горожанах началась с отмены 024 маршрутки, а не с создания условий для транспортных реформ», — написал Сергин.
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