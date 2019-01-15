Главная «ЕТВ»НовостиГород

Лжегазовики появились в Екатеринбурге после трагедии в Магнитогорске

16:00, 15 Январь 2019
gas1938298_960_720.jpg
Фото: pixabay
Жителям многоквартирников навязывают ненужные приборы.

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые наживаются на трагедиях в Магнитогорске и Шахтах. Лжегазовики навязывают жителям покупку приборов, которые якобы реагируют на утечку газа в квартире, сообщили в «Екатеринбурггазе». За такой газоанализатор в доме на Викулова, 43 просили 18 тысяч рублей. Настойчивее всего молодые люди в оранжевых жилетках вели себя с пенсионерами. Поквартирный обход мошенники успели сделать до официального визита представителей «Екатеринбурггаза».

В компании сообщили, что на самом деле приборы способны зафиксировать утечку газа только при очень высокой концентрации. В таких случаях людей из здания уже эвакуируют. Вернуть деньги за навязанный прибор практически невозможно — продавец отказывается от своей ответственности в договоре. «Екатеринбурггаз» просит жителей обращать внимание на график ежегодного техобслуживания и при малейших сомнениях звонить в районное управление компании или общий номер 104.

«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам.
realnyj_gazovik.jpg

Фото: «Екатеринбурггаз»

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Лжегазовики появились в Екатеринбурге после трагедии в Магнитогорске»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, мошенники, Екатеринбурггаз, лжегазовики, газ, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева