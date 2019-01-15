Лжегазовики появились в Екатеринбурге после трагедии в Магнитогорске

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые наживаются на трагедиях в Магнитогорске и Шахтах. Лжегазовики навязывают жителям покупку приборов, которые якобы реагируют на утечку газа в квартире, сообщили в «Екатеринбурггазе». За такой газоанализатор в доме на Викулова, 43 просили 18 тысяч рублей. Настойчивее всего молодые люди в оранжевых жилетках вели себя с пенсионерами. Поквартирный обход мошенники успели сделать до официального визита представителей «Екатеринбурггаза».

В компании сообщили, что на самом деле приборы способны зафиксировать утечку газа только при очень высокой концентрации. В таких случаях людей из здания уже эвакуируют. Вернуть деньги за навязанный прибор практически невозможно — продавец отказывается от своей ответственности в договоре. «Екатеринбурггаз» просит жителей обращать внимание на график ежегодного техобслуживания и при малейших сомнениях звонить в районное управление компании или общий номер 104.