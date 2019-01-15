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Из-за снега в Екатеринбурге запретили парковку еще на 24 участках

15:52, 15 Январь 2019
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Фото: pixabay
Ранее мэрия уже предупреждала о 15 улицах, на которых нельзя будет остановиться.
Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 24 участках. Чтобы пропускная способность дорог была лучше и автомобили не мешали зимней уборке, снова заявили ЕТВ в пресс-службе городской администрации.

Знаки «Остановка запрещена» вкупе с табличкой «Работает эвакуатор» установят в первом квартале 2019 года. А пока держите карту с отмеченными улицами, чтобы подумать и погоревать, где же теперь вообще парковаться:

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Напомним, ранее администрация Екатеринбурга говорила, что нельзя оставлять автомобиль на 15 улицах города. Тоже из-за снега.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, автомобиль, Администрация Екатеринбурга, машины, парковка, Екатеринбург
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