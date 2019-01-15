Из-за снега в Екатеринбурге запретили парковку еще на 24 участках

Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 24 участках. Чтобы пропускная способность дорог была лучше и автомобили не мешали зимней уборке , снова заявили ЕТВ в пресс-службе городской администрации.





Знаки « Остановка запрещена» вкупе с табличкой « Работает эвакуатор» установят в первом квартале 2019 года. А пока держите карту с отмеченными улицами , чтобы подумать и погоревать , где же теперь вообще парковаться:



