Из-за снега в Екатеринбурге запретили парковку еще на 24 участках
15:52, 15 Январь 2019
Ранее мэрия уже предупреждала о 15 улицах, на которых нельзя будет остановиться.
Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 24 участках. Чтобы пропускная способность дорог была лучше и автомобили не мешали зимней уборке, снова заявили ЕТВ в пресс-службе городской администрации.
Знаки «Остановка запрещена» вкупе с табличкой «Работает эвакуатор» установят в первом квартале 2019 года. А пока держите карту с отмеченными улицами, чтобы подумать и погоревать, где же теперь вообще парковаться:
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Напомним, ранее администрация Екатеринбурга говорила, что нельзя оставлять автомобиль на 15 улицах города. Тоже из-за снега.
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