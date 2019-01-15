Екатеринбурженке вернут 33 тысячи рублей за курсы радиоведущих

Екатеринбурженка заплатила 33 тысячи рублей за курсы радиоведущих « Шоу-Школа», но позднее решила отказаться от услуг. Дело в том , что занятия все время переносили , а у женщины сложился напряженный график.



Тогда екатеринбурженка попросила вернуть ей деньги. В компании же сказали , что это невозможно. В ситуации разобрался « Городской дозор»: выяснилось , что в ышестоящее руководство « Шоу-Школы» в Москве не было в курсе данной ситуации — теперь деньги обещают вернуть.



