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Екатеринбурженке вернут 33 тысячи рублей за курсы радиоведущих

21:15, 15 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Женщина отказалась от занятий, потому что их все время переносили.
Екатеринбурженка заплатила 33 тысячи рублей за курсы радиоведущих «Шоу-Школа», но позднее решила отказаться от услуг. Дело в том, что занятия все время переносили, а у женщины сложился напряженный график.

Тогда екатеринбурженка попросила вернуть ей деньги. В компании же сказали, что это невозможно. В ситуации разобрался «Городской дозор»: выяснилось, что вышестоящее руководство «Шоу-Школы» в Москве не было в курсе данной ситуации — теперь деньги обещают вернуть.

Подробности этой истории смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:
«Ты же мать»
Кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам.
Городской дозор

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Главные новости Екатеринбурга, Екатеринбург, радиоведущая, курсы
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