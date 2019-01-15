Екатеринбургской школе, построенной в 1913 году, вернут прежний облик
19:05, 15 Январь 2019
Историческое здание выкупил владелец частной клиники.
В Екатеринбурге отремонтируют кирпичный дом на Бажова, 137, который является объектом культурного наследия. Здание построили в 1913 году и сначала использовали как школу, а позже — как больницу. В 2017 году памятник попал в программу приватизации. Продать землю с участком пытались за 35 миллионов рублей. Сейчас здание наконец купил екатеринбургский бизнесмен, владеющий сетью частных клиник.
Экспертиза признала первый этаж здания аварийным, поэтому был разработан план его реконструкции. Согласно заключению, размещенному на сайте госохраны, чтобы привести дом в порядок, необходимо снести новую пристройку, заменить несущие конструкции, кровлю, отреставрировать фасад, заменить окна и двери.
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