Высокинский поспешно ответил депутату гордумы Екатеринбурга

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Ответ пришел от заместителя мэра по вопросам организации управления Игоря Сутягина. По словам чиновника , директор « Спецавтобазы» Сергея Пономарев уволился по собственному желанию. « О мотивах увольнения информацией не располагаем», — сказал Сутягин и добавил , что проводить конкурс на освободившееся место , согласно закону , не требуется.





Про увольнения в « Водоканале» конкретного ответа не последовало. Игорь Сутягин сослался на федеральный закон , который позволяет директорам МУПов самостоятельно утверждать штат , и фактически перенаправил депутата Сергина к ним. «В связи с этим вопросы по увольнению указанными вами сотрудников ЕМУП „ Спецавтобаза“ и МУП „ Водоканал“ находятся в компетенции директоров муниципальных предприятий», — сказано в ответе мэрии.