Высокинский поспешно ответил депутату гордумы Екатеринбурга
17:42, 14 Январь 2019
Ранее Дмитрий Сергин жаловался прокуратуре, чтобы мэр все-таки отозвался на запрос об увольнениях в «Спецавтобазе» и «Водоканале».
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский все-таки отозвался на запрос депутата Дмитрия Сергину по поводу увольнения сотрудников ЕМУП «Спецавтобаза» и МУП «Водоканал». Об этом Сергин написал на своей странице в Facebook.
Ответ пришел от заместителя мэра по вопросам организации управления Игоря Сутягина. По словам чиновника, директор «Спецавтобазы» Сергея Пономарев уволился по собственному желанию. «О мотивах увольнения информацией не располагаем», — сказал Сутягин и добавил, что проводить конкурс на освободившееся место, согласно закону, не требуется.
Про увольнения в «Водоканале» конкретного ответа не последовало. Игорь Сутягин сослался на федеральный закон, который позволяет директорам МУПов самостоятельно утверждать штат, и фактически перенаправил депутата Сергина к ним. «В связи с этим вопросы по увольнению указанными вами сотрудников ЕМУП „Спецавтобаза“ и МУП „Водоканал“ находятся в компетенции директоров муниципальных предприятий», — сказано в ответе мэрии.
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Напомним, запрос Дмитрия Сергина касался увольнений в муниципальных предприятиях, которые являются жизнеобеспечивающими для Екатеринбурга. Речь идет о покинувших свои посты директоре и заместителе МУП «Спецавтобаза», а также о замдиректорах «Водоканала».
Александр Высокинский не реагировал на вопросы Сергина более 30 дней — именно в такой срок он обязан был прислать ответ по закону. 11 января депутат пожаловался на мэра в прокуратуру. «Вообще говоря, создан прецедент. Никогда ранее администрация не позволяла себе игнорировать обращения депутатов», — заметил Дмитрий Сергин.
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