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В Екатеринбурге будет тепло и малоснежно всю неделю

08:07, 14 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Самое время прогуляться на работу или учебу пешком.

Третья неделя нового 2019 года пройдет в Екатеринбурге почти без осадков. Поэтому по дороге на работу и домой вы не утонете в сугробах и не потеряетесь по пути. Кроме того, синоптики обещают комфортную температуру. Не жизнь, а прямо сказка.

В понедельник, 14 января, в уральской столице будет облачно с прояснениями. Столбик термометра покажет вам -7 градусов Цельсия, а небо — кратковременный снег. Во вторник похолодает на три градуса, а в среду вновь потеплеет. Температура поднимется до -5 и даже ненадолго выглянет солнце. Но не забывайте, что в темное время суток будет холоднее. Самыми зябкими окажутся две ночи: с понедельника на вторник -15 градусов, со вторника на среду -14.

Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.

В четверг, 17 января, синоптики Гидрометцентра прогнозируют днем -6 и облачно без осадков. Ветер, как во вторник и среду, будет южный со скоростью три метра в секунду. Последний будний день напомнит о весне: температура в -4 не даст вам отморозить руки и ноги. Также возможен снег. Совсем чуть-чуть.

Советуем вам побольше гулять, пока на улице тепло. Зима долгая, и лютые морозы могут нагрянуть в любой момент. Прогноз на выходные от ЕТВ ждите в пятницу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, погода , Гидрометцентр, зима, снег
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