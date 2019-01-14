В Екатеринбурге будет тепло и малоснежно всю неделю

Третья неделя нового 2019 года пройдет в Екатеринбурге почти без осадков. Поэтому по дороге на работу и домой вы не утонете в сугробах и не потеряетесь по пути. Кроме того, синоптики обещают комфортную температуру. Не жизнь, а прямо сказка.

В понедельник, 14 января, в уральской столице будет облачно с прояснениями. Столбик термометра покажет вам -7 градусов Цельсия, а небо — кратковременный снег. Во вторник похолодает на три градуса, а в среду вновь потеплеет. Температура поднимется до -5 и даже ненадолго выглянет солнце. Но не забывайте, что в темное время суток будет холоднее. Самыми зябкими окажутся две ночи: с понедельника на вторник -15 градусов, со вторника на среду -14.