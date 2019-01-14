Уральский бренд отдаст выручку хоспису

,

«





« Фонд оказывает постоянную помощь отделению паллиативной медицинской помощи МБУ „ ЦГБ № 2“ — хоспису , который открылся в Екатеринбурге. Это первое подобное заведение в городе , и фонд стал его поддерживать еще за несколько месяцев до официального открытия. Оказание качественной паллиативной помощи — свидетельство высокого нравственного уровня общества , в котором такую услугу оказывают», — написано на странице Urals.





Хоспис в Екатеринбурге работает с лета 2016 года.

Екатеринбургский бренд одежды Urals объявил о сотрудничестве с фондом Ройзмана. До конца января марка будет отчислять деньги с каждой продажитакое сообщение появилось в официальном паблике воВКонтакте».