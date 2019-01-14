Уральский бренд отдаст выручку хоспису
16:30, 14 Январь 2019
Urals будет отчислять деньги с каждой продажи в фонд Ройзмана.
Екатеринбургский бренд одежды Urals объявил о сотрудничестве с фондом Ройзмана. До конца января марка будет отчислять деньги с каждой продажи, такое сообщение появилось в официальном паблике во «ВКонтакте».
«Фонд оказывает постоянную помощь отделению паллиативной медицинской помощи МБУ „ЦГБ № 2“ — хоспису, который открылся в Екатеринбурге. Это первое подобное заведение в городе, и фонд стал его поддерживать еще за несколько месяцев до официального открытия. Оказание качественной паллиативной помощи — свидетельство высокого нравственного уровня общества, в котором такую услугу оказывают», — написано на странице Urals.
Хоспис в Екатеринбурге работает с лета 2016 года.
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