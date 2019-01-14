План развития Екатеринбурга до 2035 года утвердят на год позже
12:02, 14 Январь 2019
Александр Высокинский внес изменения в график разработки проекта.
Министерство строительства Свердловской области утвердит генплан развития Екатеринбурга только в декабре 2019 года. Постановление с графиком подготовки проекта подписал мэр Александр Высокинский. Общественные обсуждения плана развития города до 2035 года намечены на сентябрь–ноябрь 2019 года. До этого времени власти будут вносить изменения в прошлую редакцию.
Техническое задание на подготовку генплана начали разрабатывать еще в 2017 году. Согласно графику, который утверждал сити-менеджер Александр Якоб, общественные слушания по нему должны были провести еще летом 2018 года, а утвердить в конце августа.
Согласно генплану, к 2035 году жители Екатеринбурга должен привлекать по 400 тысяч туристов в год. В план развития города включили расширение сети платных парковок и увеличение количества машиномест до 25 тысяч. В сфере экологии Екатеринбург будет стремиться к модели«нулевых отходов» — переработки 100 процентов твердых коммунальных отходов. Количество контейнеров для раздельного сбора мусора должно увеличиться до 90%.
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