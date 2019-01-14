План развития Екатеринбурга до 2035 года утвердят на год позже 

Согласно генплану, к 2035 году жители Екатеринбурга должен привлекать по 400 тысяч туристов в год. В план развития города включили расширение сети платных парковок и увеличение количества машиномест до 25 тысяч. В сфере экологии Екатеринбург будет стремиться к модели«нулевых отходов» — переработки 100 процентов твердых коммунальных отходов. Количество контейнеров для раздельного сбора мусора должно увеличиться до 90%.