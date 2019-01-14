Екатеринбуржцы объединились против отмены 024 маршрутки
09:29, 14 Январь 2019
Жители Сортировки и Вторчермета собирают подписи под петицией о возвращении популярного направления.
Екатеринбуржцы протестуют против отмены маршрутки № 024, которая перестала ходить с 1 января 2019 года. Инициативные горожане создали группу во «Вконтакте», где регулярно постят объявления о сборе подписей на Вторчермете. Вчера, 13 января, такой сбор прошел на улице Титова.
Активистов поддержали жители Сортировки — они также пострадали из-за отмены 024 маршрутки. Сейчас в группе состоят 500 человек.
Скрин с группы во «ВКонтакте»
Маршрут № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках подготовки к транспортной реформе, которая намечена на 1 июля. У перевозчика закончился контракт на это направление, а мэрия решила его не продлять (как и маршрут № 04), так как он слишком длинный и дорогой. № 024 дублируют несколько других маршрутов, в том числе трамвайный. Но для жителей они оказались слишком редкими — в отличие от частой 024-й.
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