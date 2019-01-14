Екатеринбуржцы объединились против отмены 024 маршрутки

,

«

,

,





Активистов поддержали жители Сортировки — они также пострадали из-за отмены 024 маршрутки. Сейчас в группе состоят 500 человек.

Екатеринбуржцы протестуют против отмены маршрутки № 024которая перестала ходить с 1 января 2019 года. Инициативные горожане создали группу воВконтакте», где регулярно постят объявления о сборе подписей на Вторчермете. Вчера13 январятакой сбор прошел на улице Титова.