Из екатеринбургского ЦПКиО выгнали аниматора в костюме Деда Мороза
14:12, 13 Январь 2019
Сергей Сиренко намерен написать жалобу на руководство парка. Роман Шадрин отверг все обвинения и не исключает, что тоже обратится в органы правопорядка.
Охранники выгнали из екатеринбургского ЦПКиО аниматора Сергея Сиренко в костюме Деда Мороза вечером 12 января. Об этом Сиренко рассказал на своей странице «ВКонтакте», разместив несколько видео с места инцидента.
Аниматор проводил мероприятие в парке в образе Деда Мороза, а потом решил остаться и, по его словам, бесплатно пофотографироваться с детьми. Вскоре к Сиренко подошли охранники и попросили покинуть территорию ЦПКиО, обосновав это тем, что в парке нельзя фотографироваться. Теперь аниматор намерен написать претензию, а если извинений не последует — пожаловаться в администрацию Екатеринбурга.
Директор ЦПКиО Роман Шадрин заявил ЕТВ, что Сергей Сиренко предлагал отдыхающим сфотографироваться с ним все-таки за деньги. Кроме того, по словам Романа Шадрина, аниматор «обманным путем проник на каток, не приобретя билет и не имея коньков».
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генерал-майор, директор ЦПКиО
Своими действиями [Сиренко] мешал посетителям катка. На замечания администратора и сотрудников охраны реагировал неадекватно, что вызвало подозрение в его алкогольном опьянении. Сотрудники администрации и охраны действовали максимально корректно, несмотря на то, что данный гражданин своими действиями провоцировал их на применение к нему физической силы.
Сотрудники администрации и охраны парка уже дали объяснения на имя директора ЦПКиО. В данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения. Роман Шадрин не исключает, что подаст заявление на аниматора в полицию. Директор ЦПКиО добавил, что, по словам сотрудников-старожилов, Сергей Сиренко ранее работал в парке. «Еще предстоит выяснить, за что он был уволен», — с загадкой сказал Роман Шадрин и припомнил скандал 2018 года, когда Сиренко в костюме Джека Воробья выгнали с «Иннопрома».
В разговоре с ЕТВ Сергей Сиренко отверг все претензии директора ЦПКиО. Аниматор назвал слова об алкогольном опьянении «клеветой» и «ложью». «Попал на каток обманным путем? Неправда. Я спросил, можно ли мне зайти на каток. Мне разрешили, — говорит Сергей Сиренко. — У меня есть традиция — в новогоднюю ночь приходить в ледовый городок на площади 1905 года и фотографироваться со всеми желающими. Кому не жалко — прошу поддержать деньгами. Вчера же в ЦПКиО со всеми исключительно бесплатно фотографировался».
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Сиренко не отказался от планов написать претензию на руководство ЦПКиО — и сделает это завтра. Если извинений не последует, то аниматор обратится в прокуратуру и администрацию Екатеринбурга. «Налицо — превышение своих должностных полномочий со стороны охранников. Хочу решить эти вопросы мирно, не ради пиара, а диалогом, никого не оскорбляя», — добавил Сергей Сиренко.
Ранее ЕТВ рассказывал о деятельности аниматора Сергея Сиренко в цикле «Естория».
Екатеринбургский ЦПКиО часто оказывается в центре внимания общественности, и не всегда — по однозначным поводам.
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