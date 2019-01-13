Из екатеринбургского ЦПКиО выгнали аниматора в костюме Деда Мороза

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Аниматор проводил мероприятие в парке в образе Деда Мороза , а потом решил остаться и , по его словам , бесплатно пофотографироваться с детьми. Вскоре к Сиренко подошли охранники и попросили покинуть территорию ЦПКиО , обосновав это тем , что в парке нельзя фотографироваться. Теперь аниматор намерен написать претензию , а если извинений не последует — пожаловаться в администрацию Екатеринбурга.





Директор ЦПКиО Роман Шадрин заявил ЕТВ , что Сергей Сиренко предлагал отдыхающим сфотографироваться с ним все-таки за деньги. Кроме того , по словам Романа Шадрина , аниматор « обманным путем проник на каток , не приобретя билет и не имея коньков».

Охранники выгнали из екатеринбургского ЦПКиО аниматора Сергея Сиренко в костюме Деда Мороза вечером 12 января. Об этом Сиренко рассказал на своей страницеВКонтакте», разместив несколько видео с места инцидента.