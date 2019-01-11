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В Екатеринбурге перекроют улицу Даниловскую из-за строительства дома

17:30, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay
Автомобилистам придется объезжать участок до 18 января.

Специалисты «Атомстройкомплекса» 14 января перекроют движение по улице Даниловской в Екатеринбурге — от переулка Замятина до улицы Краснофлотцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ограничения продлятся до 18 января из-за строительства жилого дома на перекрестке Даниловской и переулка Замятина. Автомобилистам придется объезжать закрытый участок по улицам Таганской и Ползунова.

Для вашего удобства ЕТВ отметил участок на карте:


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, перекрытие улиц, Екатеринбург
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