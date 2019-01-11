У зимы в Екатеринбурге случится весеннее обострение

Екатеринбуржцев ждет капризная погода в ближайшие выходные. Температура, которая долгое время была зимней, резко обернется весенней: столбик термометра поползет вверх с вечера субботы. То ли красавица зима начала чудить и решила повысить градус, как многие из нас в новогоднюю ночь, то ли климат на Урале изменился.

В пятницу, 11 января, в Екатеринбурге будет пасмурно. Изредка может пролетать снег, который подхватит ветер 3-7 метров в секунду. Температура воздуха утром и вечером задержится на отметке -13 градусов Цельсия, такие данные приводит Gismeteo.

В субботу, 12 января, станет повеселее. С 11 до 14 часов синоптики обещают екатеринбуржцам солнце и -11 градусов днем. Но вечером зима, кажется, забудет о своем истинном предназначении: морозить уральцев — и повысит температуру до -7. А уже в воскресенье термометр покажет горожанам -3, а затем и вовсе -1. Только будет дуть ветер до 13 метров в секунду, поэтому не спешите запрыгивать в легкие куртки и пальто. Все-таки весну ждать еще долго.