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У зимы в Екатеринбурге случится весеннее обострение

08:10, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay
Температура воздуха начнет расти и застрянет на отметке -1 в воскресенье.

Екатеринбуржцев ждет капризная погода в ближайшие выходные. Температура, которая долгое время была зимней, резко обернется весенней: столбик термометра поползет вверх с вечера субботы. То ли красавица зима начала чудить и решила повысить градус, как многие из нас в новогоднюю ночь, то ли климат на Урале изменился.

В пятницу, 11 января, в Екатеринбурге будет пасмурно. Изредка может пролетать снег, который подхватит ветер 3-7 метров в секунду. Температура воздуха утром и вечером задержится на отметке -13 градусов Цельсия, такие данные приводит Gismeteo.

В субботу, 12 января, станет повеселее. С 11 до 14 часов синоптики обещают екатеринбуржцам солнце и -11 градусов днем. Но вечером зима, кажется, забудет о своем истинном предназначении: морозить уральцев — и повысит температуру до -7. А уже в воскресенье термометр покажет горожанам -3, а затем и вовсе -1. Только будет дуть ветер до 13 метров в секунду, поэтому не спешите запрыгивать в легкие куртки и пальто. Все-таки весну ждать еще долго.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, синоптики, зима, погода, тепло
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