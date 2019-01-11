Свердловские власти овладеют цирком, чтобы остановить мракобесие
15:29, 11 Январь 2019
Депутаты Заксобрания хотят сохранить кресло директора культурного учреждения за Анатолием Марчевским.
Группа из 17 депутатов свердловского Заксобрания, общественников и руководителей ветеранских организаций хочет, чтобы екатеринбургский цирк передали региональной власти. Сейчас учреждение находится в федеральной собственности. Инициаторы задумки планируют написать письмо в Министерство культуры РФ и губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы добиться желаемого. Об этом ЕТВ рассказал глава инициативной группы, депутат свердловского парламента Вячеслав Вегнер.
Вячеслав Вегнер
политик
Наше видение однозначно — цирк надо передавать Свердловской области. Такая практика уже есть в нескольких городах. У меня на руках более тысячи подписей различных ветеранских организаций, которые за это решение. Ведь то, что сегодня происходит, — обыкновенный рейдерский захват. Новые руководители цирка свернули все социальные и благотворительные проекты. У них задача — превратить цирк в торговую площадь с киосками.
Вячеслав Вегнер снова подчеркнул, что бывшего руководителя цирка Анатолия Марчевского необоснованно оболгали. «Все их претензии никак не подтверждены. Как говорит мой знакомый, „как в лужу пернули“ », — уточнил депутат Заксобрания. По его мнению, после передачи цирка в региональную собственность необходимо разработать единый архитектурный проект, куда впишется прилегающая к культурному учреждению территория, в том числе и набережная.
Екатеринбургский цирк могли закрыть 1 ноября. Претензии к культурному учреждению возникли после проверки пожарной безопасности. Позже руководство Росгосцирка ликвидировало должность екатеринбургского директора цирка, которую 22 года занимал Анатолий Марчевский. Далее на него написали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве. Сам Марчевский считает, что его увольнение — это «избавление от неугодных».
В декабре 2018 года свердловское Заксобрание создало рабочую группу, которая должна разобраться в конфликте Анатолия Марчевского с цирком. В защиту экс-директора активно выступал депутат Вячеслав Вегнер, который говорил, что без Марчевского цирк «захиреет и сдохнет».
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