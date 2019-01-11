Свердловские власти овладеют цирком, чтобы остановить мракобесие

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Претензии к культурному учреждению возникли после проверки пожарной безопасности. Позже руководство Росгосцирка ликвидировало должность екатеринбургского директора цирка

которую 22 года занимал Анатолий Марчевский. Далее на него написали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве. Сам Марчевский считает

что его увольнение — это

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