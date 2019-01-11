Общественники превратят сквер у Дома художника в арт-пространство
15:10, 11 Январь 2019
На проектной сессии сформируют команду и обсудят идеи.
Общественники решили превратить сквер у Дома Художников на Куйбышева, 97 в городское арт-пространство. Чтобы сформулировать конкретные предложения по благоустройству экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Надежда Абакумова и фонд «Город может» организуют проектную сессию. Идею обновления сквера поддержали сами художники и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
«Председатель правления Союза Художников говорит, что стыдно гостей в выставочные залы приводить — так запущенно выглядит сквер. На ремонт здания деньги они еще как-то собирают, на сквер не остается ничего», — сообщила Надежда Абакумова на своей странице в фэйсбук. Сама женщина обратила внимание на сквер только когда он стал одной из площадок «Ночи музыки».
Дом художника был построен в 1954 году. Сначала в сквере, который обрамляет парадный вход здания, были статуи и фонтан, но теперь там полное запустение. Обсуждать новую жизнь сквера будут 18 января с 19:00 до 21:00 в Доме художника. «В любом случае, мне кажется, сделать там что-то уютное и интересное небольшими силами — возможно», — решила Надежда Абакумова.
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