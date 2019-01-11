Общественники превратят сквер у Дома художника в арт-пространство

Общественники решили превратить сквер у Дома Художников на Куйбышева , 97 в городское арт-пространство. Чтобы сформулировать конкретные предложения по благоустройству экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Надежда Абакумова и фонд « Город может» организуют проектную сессию. Идею обновления сквера поддержали сами художники и лидер группы « Чайф» Владимир Шахрин.





« Председатель правления Союза Художников говорит , что стыдно гостей в выставочные залы приводить — так запущенно выглядит сквер. На ремонт здания деньги они еще как-то собирают , на сквер не остается ничего», — сообщила Надежда Абакумова на своей странице в фэйсбук. Сама женщина обратила внимание на сквер только когда он стал одной из площадок « Ночи музыки».



