Мэрия Екатеринбурга завела свое СМИ вместо «Вечернего Екатеринбурга»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский учредил газету «Екатеринбургский вестник». Там будут печатать официальные документы администрации, которые не имеют юридической силы без публикации. В новом СМИ также планирую публиковать главные городские новости, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тендер на публикацию официальной информации мэрии 20 лет подряд выигрывала газета «Вечерний Екатеринбург». В городском бюджете на 2019 год на эти цели было заложено 60 миллионов рублей. После того, как мэрия решила сэкономить, газета лишилось своего основного источника финансирования. Чтобы сохранить издание, власти Екатеринбурга решили купить его. Газете пришлось уменьшить тираж и сократить штат сотрудников.