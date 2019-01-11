Мэрия Екатеринбурга рассказала, сколько реально стоит поездка в метро

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« На сегодняшний день тариф на проезд по сути ниже себестоимости перевозки , которая составляет 29,6 рубля. В связи с этим Администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия», — сообщили в пресс-службе мэрии.







, у большинства из которых в 2020 году выходит срок годности. Все это приведет к повышению цены на проезд — пока только в метрополитене , но если « Гортранс» ( куда входят МОАП и ТТУ) также сможет доказать , что ему необходимо повышение , то цена за билет увеличится и в трамваях , троллейбусах и автобусах. Субсидии предприятие тратит на обновление вагонов метрополитенау большинства из которых в 2020 году выходит срок годности. Все это приведет к повышению цены на проезд — пока только в метрополитенено еслиГортранс»куда входят МОАП и ТТУ) также сможет доказатьчто ему необходимо повышението цена за билет увеличится и в трамваяхтроллейбусах и автобусах.