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Мэрия Екатеринбурга рассказала, сколько реально стоит поездка в метро

13:01, 11 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Себестоимость билета в уральской подземке резко увеличилась — на 1,6 рубля.
Мэрия опубликовала новые данные по себестоимости проезда в метрополитене. Она составляет 29,6 рубля, хотя в конце 2018 года глава комитета по транспорту Игорь Федотов озвучивал цену в 28 рублей. Равная стоимости жетона, она позволяла метрополитену поддерживать жизнедеятельность на нынешнем уровне.

«На сегодняшний день тариф на проезд по сути ниже себестоимости перевозки, которая составляет 29,6 рубля. В связи с этим Администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Субсидии предприятие тратит на обновление вагонов метрополитена, у большинства из которых в 2020 году выходит срок годности. Все это приведет к повышению цены на проезд — пока только в метрополитене, но если «Гортранс» (куда входят МОАП и ТТУ) также сможет доказать, что ему необходимо повышение, то цена за билет увеличится и в трамваях, троллейбусах и автобусах.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, метро Екатеринбург, транспортная реформа, транспорт, Екатеринбург, Александр Высокинский
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