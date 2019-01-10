Свердловская филармония выкупила 11 квартир на Карла Ликнехта, 40

Скандал вокруг сноса дома на Карла Либкнехта , 40 разгорелся после того , как СМИ опубликовали проект нового здания филармонии , которая располагается по соседству. Эскизы создали во всемирно известном бюро Захи Хадид , и на них нет ближайшего жилого дома. Возмутившимся жителям никто не стал ничего объяснять , а директор филармонии Александр Колотурский заявил , что вопрос решен « на самом высоком уровне». ЕТВ описывает конфликт в специальном разделе: