Свердловская филармония выкупила 11 квартир на Карла Ликнехта, 40
18:58, 10 Январь 2019
Информацию, которую ранее выдал директор культурного учреждения Александр Колотурский, подтвердила прокуратура.
Свердловская филармония приобрела 11 квартир в доме по Карла Либкнехта, который планируют снести ради нового корпуса культурного учреждения. Об этом на Facebook написал один из защитников жилого здания Никита Страгис со ссылкой на письмо из прокуратуры.
Ранее в интервью сайту E1 директор Свердловской филармонии Александр Колотурский заявлял, что 11 квартир уже куплено. «Еще с тремя достигнуто соглашение, которое оформим в начале следующего года. С четырьмя владельцами ведём переговоры. На мой взгляд, есть четыре собственника, которые в принципе не согласны встречаться и обсуждать. Значит, будем общаться с ними последними», — говорил Колотурский. Всего на Карла Либкнехта, 40 располагается 31 квартира.
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Скандал вокруг сноса дома на Карла Либкнехта, 40 разгорелся после того, как СМИ опубликовали проект нового здания филармонии, которая располагается по соседству. Эскизы создали во всемирно известном бюро Захи Хадид, и на них нет ближайшего жилого дома. Возмутившимся жителям никто не стал ничего объяснять, а директор филармонии Александр Колотурский заявил, что вопрос решен «на самом высоком уровне». ЕТВ описывает конфликт в специальном разделе:
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