Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в Екатеринбурге

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Екатеринбурга продается за 116 миллионов рублей. За такие деньги предлагают приобрести шестикомнатную квартиру общей площадью 265 квадратных метров на Плотинке.





В элитной квартире есть три спальни , две гостиные , кабинет с библиотекой , мини-бассейн , сауна и три санузла. В стоимость также входят два места на паркинге. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Авито.



