Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в Екатеринбурге
14:13, 10 Январь 2019
Жилплощадь, за которую больше всего дают на вторичном рынке, находится на Плотинке.
Самая дорогая квартира на вторичном рынке Екатеринбурга продается за 116 миллионов рублей. За такие деньги предлагают приобрести шестикомнатную квартиру общей площадью 265 квадратных метров на Плотинке.
В элитной квартире есть три спальни, две гостиные, кабинет с библиотекой, мини-бассейн, сауна и три санузла. В стоимость также входят два места на паркинге. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Авито.
Второе место в рейтинге заняла четырехкомнатная квартира на улице Николая Никонова в 279 квадратных метров, которая стоит 39 миллионов. Из преимуществ этого участка можно отметить свободную планировку панорамную террасу. На третьей позиции расположилась трехкомнатная квартира площадью 136 «квадратов» с позолотой, гидро-спа и дверьми ручной работы. Это богатство обойдется в 27 миллионов рублей.
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