Пятиэтажка рядом с филармонией может лишиться 100 деревьев

Здание Уральского аграрного университета (Карла Либкнехта, 42), расположенное рядом с пятиэтажкой, которую хотят снести ради новой филармонии, ждет ремонт. Ради обновления забора рядом с жилым домом придется срубить 100 деревьев, написано в документах на сайте госзакупок.

Дело в том, что новую ограду хотят облагородить металлом с решетчатым рисунком, а близкопосаженные деревья мешают реставрации. Вместо них архитекторы предлагают посадить миниатюрные деревья или кустарники. Зеленые насаждения, которые есть рядом с забором сейчас, «разрушают кирпичную кладку фундаментов ограды», опираются на них. Из-за этого металлические элементы отклоняются в сторону.