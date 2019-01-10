Пятиэтажка рядом с филармонией может лишиться 100 деревьев
Здание Уральского аграрного университета (Карла Либкнехта, 42), расположенное рядом с пятиэтажкой, которую хотят снести ради новой филармонии, ждет ремонт. Ради обновления забора рядом с жилым домом придется срубить 100 деревьев, написано в документах на сайте госзакупок.
Дело в том, что новую ограду хотят облагородить металлом с решетчатым рисунком, а близкопосаженные деревья мешают реставрации. Вместо них архитекторы предлагают посадить миниатюрные деревья или кустарники. Зеленые насаждения, которые есть рядом с забором сейчас, «разрушают кирпичную кладку фундаментов ограды», опираются на них. Из-за этого металлические элементы отклоняются в сторону.
Фото: проектная документация
За работу заказчик в лице университета готов заплатить 2,6 миллиона рублей. Кроме вырубки деревьев подрядчику придется отремонтировать кирпичную кладку, железобетонные ступени и заняться грунтом и асфальтобетонным покрытием со стороны двора и улицы. Также на сайте госзакупок есть еще один лот за 27 миллионов, согласно которому заказчик хочет, чтобы строители привели в порядок крышу и фасад здания.
Напомним также, что в декабре госохрана разрешила сносить все, что мешает строительству новой филармонии в Екатеринбурге. А это значит, что пятиэтажка на Карла Либкнехта, 40 тоже попадет под снос.