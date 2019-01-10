Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэрия Екатеринбурга запретила парковаться на 15 участках дорог

17:52, 10 Январь 2019
hd16007.jpg
Фото: ЕТВ
Ограничения будут действовать в I квартале 2019 года из-за уборки снега.

В администрации Екатеринбурга предупредили, что в I квартале 2019 года на 15 участках дорог запретят парковку. Знаки установят, чтобы увеличить пропускную способность на время зимней уборки.

Для вашего удобства мы отметили эти участки на карте:

Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
  • Мира, от улицы Педагогическая до Отдельного переулка;
  • Кузнечная, от улицы Первомайская до проспекта Ленина;
  • Шарташская, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;
  • Первомайская, от улицы Луначарского до улицы Тимирязева;
  • Мичурина, от улицы Шарташская до улицы Первомайская;
  • Мамина Сибиряка, от улицы Азина до улицы Шевченко;
  • Коммунальная, от улицы Техническая до улицы Кунарская;
  • Азина, от улицы Челюскинцев до улицы Испанских рабочих;
  • Волгоградская, от улицы Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);
  • Сакко и Ванцетти, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли;
  • Степана Разина, от улицы Фурманова до улицы Щорса;
  • на внутриквартальном проезде от улицы Техническая до улицы Кунарская;
  • на дублере улицы Билимбаевская, от дома № 41 по улице Билимбаевской до улицы Дружининская;
  • на дублерах улицы Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;
  • на дублерах улицы Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.
Екатеринбуржец через суд вернулся в адвокатскую палату
Коллегия выгнала уральца после того, как тот приехал на вызов вместо другого юриста.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Мэрия Екатеринбурга запретила парковаться на 15 участках дорог»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, парковка, Екатеринбург, дороги, запрет, мэрия
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.