Мэрия Екатеринбурга запретила парковаться на 15 участках дорог
17:52, 10 Январь 2019
Ограничения будут действовать в I квартале 2019 года из-за уборки снега.
В администрации Екатеринбурга предупредили, что в I квартале 2019 года на 15 участках дорог запретят парковку. Знаки установят, чтобы увеличить пропускную способность на время зимней уборки.
Для вашего удобства мы отметили эти участки на карте:
- Мира, от улицы Педагогическая до Отдельного переулка;
- Кузнечная, от улицы Первомайская до проспекта Ленина;
- Шарташская, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;
- Первомайская, от улицы Луначарского до улицы Тимирязева;
- Мичурина, от улицы Шарташская до улицы Первомайская;
- Мамина Сибиряка, от улицы Азина до улицы Шевченко;
- Коммунальная, от улицы Техническая до улицы Кунарская;
- Азина, от улицы Челюскинцев до улицы Испанских рабочих;
- Волгоградская, от улицы Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);
- Сакко и Ванцетти, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли;
- Степана Разина, от улицы Фурманова до улицы Щорса;
- на внутриквартальном проезде от улицы Техническая до улицы Кунарская;
- на дублере улицы Билимбаевская, от дома № 41 по улице Билимбаевской до улицы Дружининская;
- на дублерах улицы Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;
- на дублерах улицы Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.
Екатеринбуржец через суд вернулся в адвокатскую палату
Коллегия выгнала уральца после того, как тот приехал на вызов вместо другого юриста.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.