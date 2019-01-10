Екатеринбургская «Спецавтобаза» купила 10 мусоровозов перед реформой
11:10, 10 Январь 2019
Машины приняли директор предприятия Григорий Вихарев и замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Регоператор Восточный зоны, екатеринбургский МУП «Спецавтобаза», купил десять мусоровозов Scania за 150 миллионов рублей — специально к мусорной реформе. По словам представителей предприятия, машины позволят сократить количество транспорта для вывоза ТКО. Они могут вывезти больше мусора за раз — до 150 кубов против 50, которые собирали машины прошлых поколений.
Также уменьшение мусоровозов повлияет на экологическую ситуацию в Екатеринбурге, считает замглавы минЖКХ Егор Свалов.
Мусорная реформа началась по всей России с 1 января 2019 года. Для этого в каждом регионе определили региональных операторов, которые должны контролировать вывоз и утилизацию ТКО. Кроме того, существенно повысился тариф — до 150-180 рублей. ЕТВ подробно рассказывал об изменениях в полезняке.
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