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Также уменьшение мусоровозов повлияет на экологическую ситуацию в Екатеринбурге , считает замглавы минЖКХ Егор Свалов.





, которые должны контролировать вывоз и утилизацию ТКО. Кроме того , существенно повысился тариф — до 150-180 рублей. ЕТВ подробно рассказывал об изменениях в Мусорная реформа началась по всей России с 1 января 2019 года. Для этого в каждом регионе определили региональных операторовкоторые должны контролировать вывоз и утилизацию ТКО. Кроме тогосущественно повысился тариф — до 150-180 рублей. ЕТВ подробно рассказывал об изменениях в полезняке

Регоператор Восточный зоныекатеринбургский МУПСпецавтобаза», купил десять мусоровозов Scania за 150 миллионов рублей — специально к мусорной реформе. По словам представителей предприятиямашины позволят сократить количество транспорта для вывоза ТКО. Они могут вывезти больше мусора за раз — до 150 кубов против 50которые собирали машины прошлых поколений.