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Екатеринбург заложит 100 миллионов на проект второй ветки метро

08:07, 10 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Александр Высокинский заявил, что в 2019 году начнутся предварительные работы.
В бюджете Екатеринбурга предусмотрели строчку на проект долгожданной второй ветки метро. На эти цели в 2019 году потратят примерно 100 миллионов рублей, заявил мэр Александр Высокинский во время осмотра отремонтированных вагонов подземки.

Деньги пойдут на предпроектные работы, которые нужны, чтобы позже просить о софинансировании из федеральной казны. Иначе денег на вторую ветку метро взять неоткуда — она стоит, по разным подсчетам, от 75 до 90 миллиардов рублей, такие суммы неподъемны для городского и областного бюджетов.

Вторая ветка метро протянется от ЖБИ до ВИЗа. Александр Высокинский рассказал, что до Центрального стадиона («Екатеринбург-Арена») строители будут работать только под землей, а на более удаленных от центра участках — станции будут строить открытым способом, как «Ботаническую».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, строительство, транспорт, метро Екатеринбург, метро, Метрополитен, Екатеринбург, Александр Высокинский
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