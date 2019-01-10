Екатеринбург заложит 100 миллионов на проект второй ветки метро
08:07, 10 Январь 2019
Александр Высокинский заявил, что в 2019 году начнутся предварительные работы.
В бюджете Екатеринбурга предусмотрели строчку на проект долгожданной второй ветки метро. На эти цели в 2019 году потратят примерно 100 миллионов рублей, заявил мэр Александр Высокинский во время осмотра отремонтированных вагонов подземки.
Деньги пойдут на предпроектные работы, которые нужны, чтобы позже просить о софинансировании из федеральной казны. Иначе денег на вторую ветку метро взять неоткуда — она стоит, по разным подсчетам, от 75 до 90 миллиардов рублей, такие суммы неподъемны для городского и областного бюджетов.
Вторая ветка метро протянется от ЖБИ до ВИЗа. Александр Высокинский рассказал, что до Центрального стадиона («Екатеринбург-Арена») строители будут работать только под землей, а на более удаленных от центра участках — станции будут строить открытым способом, как «Ботаническую».
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе
Новое и интересное
От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Город
Ровно 37 лет назад в Екатеринбурге начали строить метрополитен. За это время он сумел примерить корону самой короткой подземки в мире, но все-таки связал город с севера на юг. ЕТВ вспоминает, как это было.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Будущее наступило, но не без сбоев.