Екатеринбург вошел в топ-200 мировых городов по качеству жизни
08:45, 10 Январь 2019
Уральская столица оказалась между пакистанским Лахором и вьетнамским Ханоем.
Екатеринбург занял 199 место в рейтинге комфортных городов, который составил ресурс Numbeo. Сайт собирает информацию о городах и странах, а потом составляет рейтинги по разным параметрам — криминалу, здравоохранению, туризму и другим.
В рейтинге комфортных городов первое место заняла австралийская Канберра, за ней идет голландский Эйндховен, тройку лидеров замыкает город Ралей в штате Северная Каролина, США.
Среди российских городов выше всех находится Нижний Новгород (102 место), дальше идут Санкт-Петербург (182 место), Москва (191 место), Екатеринбург (199 место) и Новосибирск (206 место).
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