Екатеринбург вошел в топ-200 мировых городов по качеству жизни

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В рейтинге комфортных городов первое место заняла австралийская Канберра , за ней идет голландский Эйндховен , тройку лидеров замыкает город Ралей в штате Северная Каролина , США.





Среди российских городов выше всех находится Нижний Новгород ( 102 место), дальше идут Санкт-Петербург ( 182 место), Москва ( 191 место), Екатеринбург ( 199 место) и Новосибирск ( 206 место).

Екатеринбург занял 199 место в рейтинге комфортных городовкоторый составил ресурс Numbeo. Сайт собирает информацию о городах и странаха потом составляет рейтинги по разным параметрам — криминалуздравоохранениютуризму и другим.