Высокинский рассказал, почему подорожает проезд в метро Екатеринбурга

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Один из обновленных составов выйдет на линию уже завтра , 10 января. Вряд ли вы сможете его опознать — выглядит он точно так же , как и все остальные. Разве что чище.

Мэр осмотрел вагоныкоторые приехали после капитального ремонта. Он вскользь упомянулчто один из заводов сделал работу качественнее другогоно отказался говоритькакой именно. Высокинский аргументировал это темчто с заводами еще будут обсуждать качество работ.