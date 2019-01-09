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Высокинский рассказал, почему подорожает проезд в метро Екатеринбурга

17:33, 09 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Стоимость жетона поднимется на 3-5 рублей.
Екатеринбург получил восемь капитально отремонтированных вагонов метро — они вернулись из Санкт-Петербурга и Красноярска. Составы 1989 года производства были рассчитаны на 30 лет службы, а это значит, что в 2019 году срок годности бы закончился, и эксплуатация стала бы невозможна. Вместо того, чтобы покупать новые составы (в которых по четыре вагона) по 250 миллионов рублей, решили отремонтировать старые — 112-130 миллионов.

Платить за это будут горожане. Если мэрия сможет доказать минтрансу Свердловской области, что инвестиционная программа нужна, то в тарифе появится так называемая инвестиционная составляющая. Надбавка будет в пределах 3-5 рублей, именно на эту сумму повысится стоимость проезда.
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На эти деньги будет обновлен весь парк вагонов, и только в 2019 году нам нужно отремонтировать 11 составов. Если надбавка будет утверждена областным правительством, то дело пойдет быстрее. Но мы идем по принципу: сначала сделали вагоны, потом взяли деньги. На работы будем брать кредиты.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
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Александр Высокинский в обновленном вагоне метро

Фото: ЕТВ

Мэр осмотрел вагоны, которые приехали после капитального ремонта. Он вскользь упомянул, что один из заводов сделал работу качественнее другого, но отказался говорить, какой именно. Высокинский аргументировал это тем, что с заводами еще будут обсуждать качество работ.

Один из обновленных составов выйдет на линию уже завтра, 10 января. Вряд ли вы сможете его опознать — выглядит он точно так же, как и все остальные. Разве что чище.
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Фото: ЕТВ

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Метрополитен, метро Екатеринбург, метро, транспортная реформа, транспорт, Александр Высокинский, Андрей Панаиотиди
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