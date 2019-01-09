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В ледовом городке Екатеринбурга побывали 400 тысяч человек

16:20, 09 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Новогодние мероприятия на площади 1905 года обошлись без происшествий.

Ледовый городок на площади 1905 года в новогодние каникулы посетили 400 тысяч гостей и жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на руководителя дирекции городских праздничных мероприятий Илью Маркова.

В новогоднюю ночь в массовых гуляниях поучаствовали восемь тысяч человек. В среднем ледовый городок ежедневно посещали 32 тысячи человек. Новогодние мероприятия состоялись без происшествий, а число травм, по сравнению с прошлым годом, снизилось.

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Илья Марков
Исполнительный директор городских праздничных мероприятий
Это хороший результат [число посетителей] — городок работал с максимальной нагрузкой. Принять большее количество гостей площадка не смогла бы физически.
Илья Марков

Напомним, в этот раз новогоднюю композицию в центре Екатеринбурга посвятили Павлу Петровичу Бажову, со дня рождения которого прошло 140 лет. Кроме того, администрация города решилась на эксперимент: с площади 1905 года убрали конус и привезли живые ели. Главную зеленую красавицу доставили с третьего раза — возникли проблемы с габаритами елки и перевозчиком.

Мэр уральской столицы Александр Высокинский хотел, чтобы ледовый городок работал до первого марта, но потом администрация объявила более реальные сроки — до 27 января. Если повезет с погодой, то сказочные постройки задержатся на площади подольше.

Также директор городских праздничных мероприятий Илья Марков рассказал в программе «Сумма мнений», что в следующем году площадкой для городка может стать Исторический сквер.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, мэрия, Екатеринбург, ледовый городок
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