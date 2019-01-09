В ледовом городке Екатеринбурга побывали 400 тысяч человек
Ледовый городок на площади 1905 года в новогодние каникулы посетили 400 тысяч гостей и жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на руководителя дирекции городских праздничных мероприятий Илью Маркова.
В новогоднюю ночь в массовых гуляниях поучаствовали восемь тысяч человек. В среднем ледовый городок ежедневно посещали 32 тысячи человек. Новогодние мероприятия состоялись без происшествий, а число травм, по сравнению с прошлым годом, снизилось.
Напомним, в этот раз новогоднюю композицию в центре Екатеринбурга посвятили Павлу Петровичу Бажову, со дня рождения которого прошло 140 лет. Кроме того, администрация города решилась на эксперимент: с площади 1905 года убрали конус и привезли живые ели. Главную зеленую красавицу доставили с третьего раза — возникли проблемы с габаритами елки и перевозчиком.
Мэр уральской столицы Александр Высокинский хотел, чтобы ледовый городок работал до первого марта, но потом администрация объявила более реальные сроки — до 27 января. Если повезет с погодой, то сказочные постройки задержатся на площади подольше.
Также директор городских праздничных мероприятий Илья Марков рассказал в программе «Сумма мнений», что в следующем году площадкой для городка может стать Исторический сквер.