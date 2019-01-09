В ледовом городке Екатеринбурга побывали 400 тысяч человек

Ледовый городок на площади 1905 года в новогодние каникулы посетили 400 тысяч гостей и жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на руководителя дирекции городских праздничных мероприятий Илью Маркова.

В новогоднюю ночь в массовых гуляниях поучаствовали восемь тысяч человек. В среднем ледовый городок ежедневно посещали 32 тысячи человек. Новогодние мероприятия состоялись без происшествий, а число травм, по сравнению с прошлым годом, снизилось.