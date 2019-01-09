Отмененные маршрутки в Екатеринбурге вышли под №25

Отмена маршрутов № 04 и № 024 — их убрали сразу после Нового года — никак не сказалась на комфорте екатеринбуржцев. Именно так утверждает пресс-служба городской мэрии.

Данные маршруты копировали существующие, поэтому от них решили избавиться. Так, № 04 на 99% дублировал № 25, а № 024 — на 30-35% шесть других маршрутов. Теперь в мэрии решили добавить число автобусов на № 25, плановый интервал составит семь-девять минут.

От 024 маршрута предполагалось избавиться еще 1 июля 2017 года, когда у транспортников были наполеоновские планы по отмене регулярных направлений. Воплотились они примерно наполовину — в 2017 году мэрии удалось упразднить восемь маршрутов, работу по остальным временно приостановили.

