Отмененные маршрутки в Екатеринбурге вышли под №25
13:32, 09 Январь 2019
В мэрии решили увеличить число автобусов оставшегося направления.
Отмена маршрутов № 04 и № 024 — их убрали сразу после Нового года — никак не сказалась на комфорте екатеринбуржцев. Именно так утверждает пресс-служба городской мэрии.
Данные маршруты копировали существующие, поэтому от них решили избавиться. Так, № 04 на 99% дублировал № 25, а № 024 — на 30-35% шесть других маршрутов. Теперь в мэрии решили добавить число автобусов на № 25, плановый интервал составит семь-девять минут.
От 024 маршрута предполагалось избавиться еще 1 июля 2017 года, когда у транспортников были наполеоновские планы по отмене регулярных направлений. Воплотились они примерно наполовину — в 2017 году мэрии удалось упразднить восемь маршрутов, работу по остальным временно приостановили.
ЕТВ подробно писал о том, как так вышло, что в Екатеринбурге столько длинных и дорогих для бюджета города маршрутов.
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